Vishwak Sen | విశ్వక్‌ సేన్ ప్రమోషనల్‌ స్ట్రాటజీ అదిరింది.. మాస్‌ కా దాస్‌ కొత్త చాప్టర్‌ ఇదే

August 16, 2023 / 03:45 PM IST

Vishwak sen | టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen)‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. నా జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నా. ఫ్యామిలీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెడుతున్నా. ఆగస్టు 15న వివరాలు తెలియజేస్తానని పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు విశ్వక్‌సేన్‌. తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలు పెట్టబోతున్నానని చెప్పడంతో బ్యాచ్‌లర్‌ లైఫ్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పబోతున్నాడంటూ వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి.

అయితే మరోవైపు కొందరు నెటిజన్లు మాత్రం విశ్వక్‌సేన్‌ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ కోసమే ఇలా క్యూరియాసిటీ పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడా..? లేదంటే నిజంగానే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడా..? అంటూ సందేహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మొత్తానికి ఆ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ.. చాలా మంది ఊహించినట్టుగానే కొత్త ప్రాజెక్ట్‌పై క్యూరియాసిటీ పెంచేందుకు ఇలా సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చాడని క్లారిటీ వచ్చేసింది.

విశ్వక్‌ సేన్‌ తొలిసారి తెలుగు డిజిటల్‌ ఫ్లాట్‌ఫాం ఆహా ఫ్యామిలీ గేమ్‌ షో (Family Dhamaka Game Show)కు హోస్ట్‌గా వ్యవహరించబోతున్నాడు. చేతిలో భారీ టపాకాయను మోసుకొస్తున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేస్తూ.. ఇది దాస్‌ ఆడించే ఫ్యామిలీ ఆట అంటూ తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఇప్పుడీ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మాస్ కా దాస్‌ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). మరోవైపు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)వ సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) కూడా పూర్తి చేశాడు విశ్వక్‌సేన్‌.

ika chustharuga….

‘ఫ్యామిలీ ధమాకా’, ఇది దాస్ కా ఇలాకా!! Mass ka Das aadinche Family aata..!👨‍👩‍👦‍👦🙅🏻‍♂️👨‍👨‍👧‍👦#FamilyDhamakaOnAHA, first ever game show for families,

Coming soon on aha 🔥@VishwakSenActor @rsbrothersindia @KhiladiOfficia3 @sprite_india @lalithaajewels @fremantle_india pic.twitter.com/KKra1GUG1Q

— ahavideoin (@ahavideoIN) August 15, 2023