Rathnam | విశాల్ రత్నం రన్‌టైం ఎంతో తెలుసా..?

Rathnam | కోలీవుడ్ యాక్టర్ విశాల్ (Vishal) నటిస్తో్న్న తాజా చిత్రం రత్నం (Rathnam). ఏప్రిల్‌ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ లుక్‌తోపాటు రత్నం ఫస్ట్ షాట్‌ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

Rathnam | కోలీవుడ్ యాక్టర్ విశాల్ (Vishal) నటిస్తో్న్న తాజా చిత్రం రత్నం (Rathnam). విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరి (Hari) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. రత్నం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏప్రిల్‌ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది విశాల్‌ టీం. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ లుక్‌తోపాటు రత్నం ఫస్ట్ షాట్‌ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

కాగా రత్నం రన్‌టైం ఎంతనే అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. రత్నం నిడివి 156 నిమిషాలు (2 గంటల 36 నిమిషాలు). మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి డీసెంట్ రన్‌టైం ఫిక్స్ చేయడంతో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెరిగిపోతుంది. విశాల్‌ లారీలో నుంచి ఆవేశంతో దిగి కత్తి చేత పట్టి శత్రువులను చీల్చి్ చెండాడుతున్న పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ అమాంతం పెంచేస్తుంది.

ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సముద్రఖని, యోగిబాబు, గౌతమ్‌ వాసు దేవ్‌ మీనన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి-విశాల్‌ కాంబోలో వస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. స్టోన్ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్‌-జీ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే రాక్‌స్టార్‌ డీఎస్పీ కంపోజిషన్‌లో విడుదల చేసిన రత్నం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ Dont Worry Da Machi నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. మరోవైపు నాలుగో సాంగ్‌ ఎటువైపోకు కూడా మంచి స్పందన వస్తోంది. పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో రత్నం డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను దక్కించుకుంది. జీ టీవీ శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ ఫ్యాన్సీ ధరకు దక్కించుకున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

