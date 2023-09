Virat Karrna Peda Kapu 1 Prerelease Event Details Are Out Now

Peda Kapu 1 | శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల పెదకాపు 1 ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు టైం ఫిక్స్‌

September 21, 2023 / 06:28 PM IST

Peda Kapu 1 |విరాట్ కర్ణ (Virat Karrna) హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న చిత్రం పెదకాపు 1 (Peda Kapu 1).. ఏ కామన్‌ మ్యాన్‌ సిగ్నేచర్‌ ట్యాగ్‌లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల (Srikanth Addala) డైరెక్షన్‌లో లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్ 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ డేట్ ఫైనల్ చేశారు. సెప్టెంబర్ 23న హైదరాబాద్‌లోని శిల్పకళావేదికలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈవెంట్ షురూ కానుంది. ఇటీవలే ఈ సినిమా నుంచి జాతర లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు. దుర్గమ్మ జాతర నేపథ్యంలో ఫైర్‌తో సాగుతున్న ఈ పాటను కళ్యాణచక్రవర్తి త్రిపురనేని రాశారు. మిక్కీ జే మేయర్ కంపోజిషన్‌లో అనురాగ్ కులకర్ణి పాడాడు. రాజు సుందరం నృత్యరీతులు సమకూర్చగా.. డెబ్యూ సినిమాతోనే డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టేస్తున్నట్టు తాజా సాంగ్‌తో అర్థమవుతోంది.

ఈ మూవీని ద్వారకా క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై మిర్యాల రవీందర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ చివరి దశలో ఉంది. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. చోటా కే నాయుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా.. పాపులర్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్‌ పీటర్‌ హెయిన్స్‌ యాక్షన్‌ పార్టును కంపోజ్ చేయబోతున్నాడు. ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ కూడా ఉండబోతుందని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే సినిమా విడుదల వరకు ఆగాల్సిందే.

జాతర లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

