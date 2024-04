GOAT Movie | ‘ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్’ కోసం రష్యా వెళ్ళిన దళపతి విజయ్

April 8, 2024 / 05:06 PM IST

GOAT Movie | తమిళ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్ (Thalapathy Vijay) గ‌తేడాది ‘లియో’ సినిమాతో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ లోకేష్ కనగరాజ్(Lokesh kanagaraj) దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం రూ.600 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా అనంత‌రం విజ‌య్ చేస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్ ‘ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్’(GOAT). ఈ సినిమాకు వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం చిత్ర‌యూనిట్ అంతా ర‌ష్యా వెళ్లిన‌ట్లు తెలుస్తుంది.

ఇప్ప‌టికే స‌గానికి పైగా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం తాజా షెడ్యూల్ ర‌ష్యాలో ప్రారంభ‌మైంది. ర‌ష్యాలో గోట్ షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుంద‌ని చిత్ర నిర్మాత అర్చన కల్పాతి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పోస్ట్ చేసింది. కాగా షెడ్యూల్‌కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడికానున్నాయి.

#ThalapathyVijay’s #GOAT shooting spot in #Russia 🇷🇺 ! A funny take of producer @archanakalpathi with @vp_offl 🤣 pic.twitter.com/qYKhFuyuJf

— Sreedhar Pillai (@sri50) April 8, 2024