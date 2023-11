November 3, 2023 / 09:08 AM IST

Thalapathy 68 | రీసెంట్‌గా లియోతో థియేటర్లలోకి వచ్చాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay). కాగా ఈ స్టార్ హీరో వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న దళపతి 68 (Thalapathy 68)లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దళపతి 68 ఫస్ట్ షెడ్యూల్‌లో భాగంగా ఏఐ టెక్నాలజీతో భారీ సెట్‌లో ఓ పాటను షూట్‌ చేశారని ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా మరో అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. షూట్‌లో భాగంగా విజయ్‌ టీం థాయ్‌లాండ్‌కు పయనమైంది.

చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో ఆర్మీ దళాల భద్రత మధ్య విజయ్‌ వెళ్తున్న విజువల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మాస్క్‌లో ఉన్న విజయ్‌ను చూసేందుకు, ఫొటోలు దిగేందుకు అభిమానులు పోటీపడ్డారు. ఇప్పటికే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తవగా.. రెండు వారాల విరామం అనంతరం థాయ్‌లాండ్‌ రెండో షెడ్యూల్ మొదలుపెట్టనుంది. చిత్రీకరణ కోసం టీం మెంబర్స్ ఇప్పటికే బ్యాంకాక్‌కు చేరుకున్నారు.

దళపతి 68లో మీనాక్షి చౌదరి మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో పాన్ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విజయ్ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. దళపతి 68 పూజా ఈవెంట్‌ ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీని ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

