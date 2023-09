September 17, 2023 / 07:17 PM IST

Leo Telugu Poster | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) సినిమాలకు తమిళంతోపాటు తెలుగులో కూడా సూపర్ క్రేజ్ ఉంటుందని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ హీరో టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రంలియో (Leo.. Bloody Sweet). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లియో ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం లియో తెలుగు పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. విజయ్ కూల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తున్న తాజా నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

కశ్మీర్ లొకేషన్‌లో పరుగులు పెట్టడం కూడా పోస్టర్‌లో చూడొచ్చు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న లియోకు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లియో నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన నా రెడీ సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. లియో అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. నిశ్శబ్ధంగా ఉంది.. యుద్దానికి దూరంగా ఉండండి.. అనే క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది లోకేశ్‌ కనగరాజ్ టీం.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషనల్‌ఈవెంట్స్‌ భాగంగా లియో ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను సెప్టెంబర్ 30న కానీ, అక్టోబర్‌ 1న కానీ నిర్వహించేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్నారని టాక్‌ నడుస్తోండగా.. మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. లియోలో యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ హెరాల్డ్‌ దాస్‌గా నటిస్తుండగా.. గ్లింప్స్ వీడియో (Glimpse of Harold Das) నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మరోవైపు సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌ గ్లింప్స్ కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

లియో చిత్రంలో ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.

లియో తెలుగు పోస్టర్‌..

లియో అన్‌కట్‌ వెర్షన్‌ అప్‌డేట్..

Out of respect for Lokesh Kanagaraj’s vision, we’re committing to NO CUTS for #LEO‘s UK release. Every frame is essential, and audiences deserve to experience it in its raw form. Once we feel the film has reached a wide audience, we’ll switch to a 12A friendly version 🙌 pic.twitter.com/TJemUXVTwr

— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) September 13, 2023