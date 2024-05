Vijay Deverakonda | బర్త్‌ డే కానీ వర్కింగ్‌ డే.. విజయ్‌ దేవరకొండ బిజీ గురూ

May 9, 2024 / 03:22 PM IST

Vijay Deverakonda | యూత్‌తోపాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ ఎక్కువగా ఇష్టపడే హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పెళ్లి చూపులు, గీతగోవిందం సినిమాలతో క్లాస్ ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ అర్జున్‌ రెడ్డితో మాస్‌ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ కూడా సంపాదించుకున్నాడు. లైగర్‌ సినిమాతో ఢీలా పడ్డ విజయ్‌ దేవరకొండ ఆ తర్వాత శివనిర్వాణ దర్శకత్వంలో ఖుషి సినిమాతో మ్యూజికల్ హిట్‌ను అందుకున్నాడు.

అయితే ఇటీవలే ఫ్యామిలీ స్టార్‌గా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ స్టార్ యాక్టర్‌ ప్రేక్షకులను మాత్రం ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయాడు. రౌడీవేర్‌తో మార్కెట్‌లో తనకంటూ స్పెషల్ ఇమేజ్‌ క్రియేట్‌ చేసుకున్న విజయ్‌ దేవరకొండ నేడు 35వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడని తెలిసిందే. అయితే విజయ్‌ మాత్రం తన బర్త్‌ డే సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి సెలబ్రేషన్స్‌ పెట్టుకోకుండా.. బ్రేక్‌ తీసుకోకుండా బర్త్‌ డేను వర్కింగ్‌ డేగా మార్చుకోవడం ఇప్పుడు టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది.

విజయ్‌ దేవరకొండ ప్రస్తుతం గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న కాప్ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌ వీడీ 12 (VD12)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వైజాగ్‌లో ఈ మూవీ భారీ షెడ్యూల్ షూట్ కొనసాగుతుంది. తాజా సమాచారం వైజాగ్ బీచ్‌ రోడ్‌పై వచ్చే కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇటీవలే మొదలైన ఈ వైజాగ్‌ షెడ్యూల్ నెల రోజులపాటు కొనసాగనుందట.

విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ బర్త్‌ డే సందర్భంగా టాక్సీవాలా ఫేం రాహుల్‌ సంకీర్త్యన్‌ దర్శకత్వంలో VD14 మూవీ ప్రకటించి అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. మరోవైపు రాజావారు రాణిగారు ఫేం రవికిరణ్ కోలా (Ravikiran Kola)తో సినిమా చేయ‌బోతున్నట్టు అప్‌డేట్‌ కూడా ఇచ్చేశాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యాన‌ర్‌లో 59వ చిత్రంగా రానున్న ఈ చిత్రం రూర‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెర‌కెక్క‌బోతుంది.

— The Revanth (@Revanth__7) May 9, 2024

VD14 లుక్‌ వైరల్..

Epics are not written, they are etched in the blood of heroes ⚔️

Presenting #VD14 – THE LEGEND OF THE CURSED LAND 🔥

Happy Birthday, @TheDeverakonda ❤️‍🔥

Directed by @Rahul_Sankrityn

Produced by @MythriOfficial pic.twitter.com/FVorlWkLmd

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 9, 2024