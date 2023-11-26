Family Star | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్ (Family Star). VD13గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి పరశురాం (Parasuram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. గీతగోవిందం మేకర్స్ ఇటీవలే ఫ్యామిలీ స్టార్ టైటిల్ లుక్ను షేర్ చేస్తూ లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.
కాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలో కొనసాగుతోంది. అయితే మృణాళ్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) ఇన్స్టాస్టోరీస్లో పెట్టిన పోస్ట్ ప్రకారం ఈ ఇద్దరూ ఒకే లొకేషన్లో ఉన్నారని అర్థమవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే సమ్థింగ్ స్పెషల్ కోసం షూటింగ్ కొనసాగుతోంది.. త్వరలో అదేంటో చెబుతానంటూ రాసుకొచ్చింది. ఈ రెండూ సింక్ అవుతుండటంతో రష్మిక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో గెస్ట్ రోల్లో కనిపించనుండటం దాదాఫు ఫైనల్ అయినట్టేనని క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.
గీతగోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్తో సిల్వర్ స్క్రీన్పై సూపర్ జోడీగా క్రేజ్ సంపాదించిన విజయ్, రష్మిక కాంబో.. ఈ సినిమాలో మరోసారి మెరువబోతున్నారని తెలియడంతో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్, ఫ్యాన్స్. మరి దీనిపై మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఏదైనా వస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు. ఇటీవలే దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఫ్యామిలీ స్టార్ కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్ ఠాకూర్ చిచ్చుబుడ్డి వెలిగిస్తున్న లుక్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.
లైన్లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్ ఘోష్ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్లో విజయ్ దేవరకొండ సింపుల్, స్టైలిష్గా చెబుతున్న మాస్ డైలాగ్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.
ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్.
ఫ్యామిలీ స్టార్ లుక్ వైరల్..
From our family to yours, Happy Diwali.
To extend the festivities beyond this holiday season, first single of #FamilyStar is coming very soon.@TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/X2j3esalli
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 12, 2023
Aaaaaand….We join the madness !!! 😄
Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్..
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023