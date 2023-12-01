Family Star | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda), పరశురాం పేట్ల (Parasuram) కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం ఫ్యామిలీ స్టార్ (Family Star). VD13గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్ ఠాకూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే టైటిల్ లుక్ను షేర్ చేస్తూ లాంఛ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. కాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ న్యూఢిల్లీలో కొనసాగుతోందని మృణాళ్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) ఇన్స్టాస్టోరీస్ ద్వారా హింట్ ఇచ్చేశారు.
తాము ఒకే లొకేషన్లో ఉన్నామని ఈ ఇద్దరూ క్లారిటీ కూడా ఇచ్చేశారు. రష్మిక ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో కీ రోల్లో కనిపించబోతుందని వార్తలు వచ్చాయని తెలిసిందే. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ మూవీ లవర్స్ను ఖుషీ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ, మృణాళ్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్నా మధ్య డ్యాన్స్ సీక్వెల్ ఉండబోతుందట. ఈ సీక్వెన్స్ను నోయిడా, ఢిల్లీ ప్రాంతాల్లో షూట్ చేసినట్టు ఇన్సైడ్ టాక్. రష్మిక మందన్నా ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతుందనేది త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారట మేకర్స్.
లైన్లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్ ఘోష్ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ..? కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అంటూ ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్లో విజయ్ దేవరకొండ సింపుల్, స్టైలిష్గా చెబుతున్న మాస్ డైలాగ్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.
ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్ రాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో వస్తున్న 54వ ప్రాజెక్ట్.
ఫ్యామిలీ స్టార్ లుక్ వైరల్..
From our family to yours, Happy Diwali.
To extend the festivities beyond this holiday season, first single of #FamilyStar is coming very soon.@TheDeverakonda @Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/X2j3esalli
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 12, 2023
Aaaaaand….We join the madness !!! 😄
Here is our official poster for the hottest statement this year!🔥#Airanevanchalaenti#FamilyStar pic.twitter.com/btkdoRyBuC
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) October 26, 2023
ఫ్యామిలీ స్టార్ గ్లింప్స్..
VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..
The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.
The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.
Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023
The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩
Promising you a perfect entertainer for Sankranthi 2024.❤️🔥@TheDeverakonda #MrunalThakur @ParasuramPetla #KUMohanan @GopiSundarOffl @SVC_official pic.twitter.com/wEBkpqDROv
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 15, 2023