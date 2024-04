Vijay Devarakonda | మళ్లీ దొరికిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. ఈసారి ఎక్కడంటే.?

April 4, 2024 / 03:38 PM IST

Rashmika Mandanna | తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు మ‌ళ్లీ మ‌ళ్లీ చూడాలి అనుకునే కాంబినేష‌న్‌లలో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జోడీ ఒకటి. ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో తొలిసారి వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఇక ఈ సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అవ్వ‌డంతో మళ్లీ కలిసి ‘డియర్ కామ్రేడ్’ సినిమా చేశారు. ఈ చిత్రం హిట్ కాలేక‌పోయినా.. వీళ్ల కెమెస్ట్రీకి మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అయితే గతకొంత కాలంగా వీళ్లిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వరలో పెళ్ళి కూడా చేసుకుంటారని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. దీనికి తోడు వీరిద్దరూ క‌లిసి ఒకే లోకేషన్‌లో దిగిన ఫోటోలను వేర్వేరుగా ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఆ వార్త‌ల‌కు మరింత బలం చేకూర్చుతున్నారు. అయితే రీసెంట్‌గా ఈ వార్త‌ల‌లో ఎలాంటి నిజాలు లేవన్నట్లు విజ‌య్, రష్మిక ప్ర‌క‌టించారు.

ఇదిలా ఉంటే.. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ తాజాగా ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ (Family Star) సినిమా ఓవ‌ర్సీస్‌ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా ఒక వీడియో విడుద‌ల చేశాడు. అయితే ఈ వీడియోలో అమెరికా వస్తున్నా, థియేటర్లలో కలుద్దాం అనేలా విజయ్ ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. గార్డెన్‌లో కుర్చోని విజ‌య్ ప్ర‌మోష‌న్స్ చేస్తున్న‌ట్లుగా వీడియో ఉంది. అయితే ఈ పోస్ట్ పెట్టిన కాసేప‌టికే రష్మిక మంద‌న్నా నెమ‌లి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేస్తూ అద్భుతంగా ఉంది అంటూ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే విజ‌య్ పెట్టిన వీడియో.. ర‌ష్మిక పెట్టిన ఫొటో లోకేష‌న్‌లు మ్యాచ్ అవుతుండ‌డంతో వీళ్లిద్దరూ ఒకే లోకేషన్ లో వున్నారని నెటిజన్లు కామెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. రేపు ర‌ష్మిక పుట్టినరోజు కావ‌డంతో విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ కోసం దుబాయ్ వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. దుబాయ్ లోని ఒక రిసార్ట్లో రష్మిక సన్నిహితుల సమక్షంలో పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుగుతున్నాయని, ఈ వేడుకలకు విజయ్ కూడా హాజరు కాబోతున్నాడని టాక్ కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ రెండు పోస్టులు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#TheFamilyStar is the biggest release for @TheDeverakonda in the USA❤️‍🔥

Do not miss the entertainer in the cinemas near you ✨

Grand premieres on April 4th 💥💥

Overseas Release by @sarigamacinemas.#TheFamilyStarOnApril5th@Mrunal0801 @ParasuramPetla #KUMohanan… pic.twitter.com/ZW1gTKHjLT

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 3, 2024