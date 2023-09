Vijay | అమ్మానాన్నతో దళపతి విజయ్‌.. పుకార్లపై క్లారిటీ

September 14, 2023 / 05:52 PM IST

Vijay | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. లియో సినిమాతో బిజీగా ఉన్న ఈ స్టార్ హీరో అక్టోబర్‌ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం దళపతి 68(Thalapathy 68)పై ఫోకస్ పెట్టాడు. వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా కోసం ఇటీవలే లాస్‌ ఏంజెల్స్‌ లో ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం భారత్‌కు తిరిగొచ్చాడు విజయ్‌.

గతంలో విజయ్‌ ప్రమేయం లేకుండా తండ్రి ఎస్‌ఏ చంద్రశేఖర్‌ తన పేరుతో పొలిటికల్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడంపై ఆగ్రహంతో ఉన్నట్టు వార్తలు రాగా.. తండ్రి పెట్టిన పార్టీతో తనకెలాంటి సంబంధం లేదని కూడా అప్పట్లో ప్రకటించాడు విజయ్‌. ఈ నేపథ్యంలో అప్పటి నుంచి విజయ్‌, ఎస్‌ఏ చంద్రశేఖర్‌కు మధ్య మాటలు కూడా లేనట్టు మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే దీనిపై మాత్రం ఎలాంటి క్లారిటీ లేనప్పటికీ, విజయ్ మాత్రం తన తండ్రిని కలవడానికి ఆసక్తిచూపడం లేదన్న వార్తలు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూనే ఉన్నాయి.

చాలా కాలంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలన్నింటికి చెక్‌ పెడుతూ.. ఎవరూ ఊహించని విధంగా తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్లాడు విజయ్‌. విజయ్‌ హ్యాపీమూడ్‌లో అమ్మానాన్నతో కలిసి దిగిన ఫొటోతో పుకార్లన్నింటికి ఫుల్ స్టాప్‌ పెట్టాడు. ఎస్‌ఏ చంద్రశేఖర్‌కు ఇటీవలే చిన్న ఆపరేషన్‌ ఒకటి జరుగగా.. విజయ్‌ యూఎస్‌ను వచ్చిన వెంటనే తన తండ్రిని పలుకరించి వారితో సరదా సమయాన్ని గడిపాడు. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో విజయ్ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో రాబోతున్న దళపతి 68లో సీనియర్ హీరోయిన్ జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించబోతుంది. మరో హీరోయిన్‌గా ప్రియాంకా ఆరుళ్‌ మోహన్‌ పేరు వినిపిస్తోండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) విలన్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకున్న టాక్‌. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Behindwoods Exclusive: Actor #Vijay met his father, SAC, today after returning from abroad yesterday, as his dad underwent surgery. #SAC pic.twitter.com/pw5aUvuXAJ

ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

Thalapathy Tharisanam 💙#ThalapathyVijay & the #Thalapathy68 team, accompanied by @vp_offl & @archanakalpathi, arrived at Los Angeles International Airport ✈️ (LAX) at 12:30 AM today. They traveled from Chennai to Los Angeles via Singapore & Tokyo on Singapore Airlines Flight. pic.twitter.com/HgzLX5FHGW

— KARTHIK DP (@dp_karthik) August 30, 2023