April 7, 2024 / 05:00 PM IST

Vettaiyan Movie | ఇండియ‌న్ సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘వెట్టయాన్‌’(Vettayan). తెలుగులో వేట‌గాడు (Vetagadu) అని వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు జై భీమ్ ఫేమ్ టి.జె.జ్ఞానవేల్‌ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అమితాబ్‌, ఫహద్‌ ఫాజిల్‌, రానా, మంజు వారియర్‌, రితికా సింగ్‌, దుషారా విజయన్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రీసెంట్‌గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షూటింగ్ జ‌రుపుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని క‌డ‌ప జిల్లాలో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ‘వెట్టయాన్‌’ టీమ్ తాజాగా హైద‌రాబాద్‌కు షెడ్యూల్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక సినిమా విడుద‌ల తేదీని ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారా అని ఎద‌రుచూస్తున్న అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ అందించారు మేక‌ర్స్.

తాజాగా సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సినిమాను ద‌స‌రా కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ వెల్లడించింది. అయితే తేదీని మాత్రం అనౌన్స్ చేయ‌లేదు. ఇదిలావుంటే ద‌స‌రా బరిలో ఇప్ప‌టికే ఇద్ద‌రూ టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు లాక్ చేసుకున్నారు. పవ‌న్ కళ్యాణ్‌ ఓజీ సినిమా సెప్టెంబ‌ర్ 27న విడుద‌ల కానుండ‌గా.. ఎన్టీఆర్ దేవ‌ర చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 10న విడుద‌ల కానుంది.

Kuri vechachu. 🎯 VETTAIYAN 🕶️ is all set to take charge in cinemas 📽️ this OCTOBER 🗓️ Get ready to chase down the prey! 🦅😎#VETTAIYAN 🕶️ @rajinikanth @SrBachchan @tjgnan @anirudhofficial @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran #FahadhFaasil @RanaDaggubati @ManjuWarrier4… pic.twitter.com/VXvhN8ZBdm

— Lyca Productions (@LycaProductions) April 7, 2024