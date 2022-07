July 6, 2022 / 04:56 PM IST

టాలీవుడ్ మాస్ మ‌హారాజా ర‌వితేజ ( Ravi Teja) ప్ర‌స్తుతం రామారావు ఆన్ డ్యూటీ (Ramarao On Duty)తో బిజీగా ఉన్నాడు. డెబ్యూ డైరెక్ట‌ర్ శ‌ర‌త్ మండ‌వ (Sarat Mandava) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం యూనిక్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతోంది. దివ్యాంక కౌశిక్ (Divyansha Kaushik), ర‌జిష విజయన్ (Rajisha Vijayan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రంతో అల‌నాటి హీరో, సీనియ‌ర్ యాక్ట‌ర్ వేణు తొట్టెంపూడి సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌కు గ్రాండ్‌గా రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే.

తాజాగా మేక‌ర్స్ వేణు పాత్ర‌కు సంబంధించిన‌ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇందులో సీఐ ముర‌ళీగా క‌నిపించ‌నున్న‌ట్టు తాజా లుక్‌తో చెప్పేశారు మేక‌ర్స్. ఎప్పుడూ న‌వ్వుతూ ఫ‌న్‌గా క‌నిపించే వేణు ఈ సారి మాత్రం సీఐగా కొంచెం సీరియ‌స్‌గానే క‌నిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో స‌ర్ప‌ట్టా ఫేం జాన్ విజ‌య్‌, చైత‌న్య‌కృష్ణ‌, నాజ‌ర్‌, త‌నికెళ్ల‌భ‌ర‌ణి, ప‌విత్ర లోకేష్ ఇత‌ర కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు.

ఎస్ఎల్‌వీ సినిమాస్‌, ఆర్‌టీ టీమ్ వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సామ్ సీఎస్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. జులై 29న గ్రాండ్‌గా థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌ల కాబోతుంది రామారావు ఆన్ డ్యూటీ. ర‌వితేజ దీంతోపాటు సుధీర్ వ‌ర్మ డైరెక్ష‌న్‌లో రావ‌ణాసుర సినిమా చేస్తున్నాడు. మ‌రోవైపు త్రినాథ రావు న‌క్కిన డైరెక్ష‌న్‌లో చేస్తున్న ధ‌మాకా చిత్రం కూడా షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు టైగ‌ర్ నాగేశ్వ‌ర్ రావు కూడా ట్రాక్‌పై ఉంది.

Our favourite ever is back in a never before Powerful role 💥

Introducing #VenuThottempudi as CI Murali from #RamaRaoOnDuty 🔥#RamaRaoOnDutyOnJuly29@RaviTeja_offl @directorsarat @itsdivyanshak @rajisha_vijayan @SamCSmusic @RTTeamWorks @LahariMusic pic.twitter.com/92ciBfxFBw

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) July 6, 2022