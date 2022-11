November 15, 2022 / 12:37 PM IST

Super Star Krishna | సూపర్‌ స్టార్ కృష్ణ మృతి పట్ల సినీ ఇండస్ట్రీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది. గుండెపోటుతో ఆస్పత్రిలో చేరిన కృష్ణ.. చికిత్స తీసుకుంటూనే మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4.00 గంటల సమయంలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఆయన మరణంతో ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీలో విషాద చాయలు అలుముకున్నాయి. ఈయన మరణం పట్ల సినీ సెలబ్రెటీలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలంటూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.

తాజాగా వీరసింహా రెడ్డి బృందం కృష్ణ మృతికి నివాళులు అర్పించింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం అనంతపూర్‌లో షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. కాగా షూటింగ్‌ లోకేషన్‌లో చిత్ర యూనిట్‌ కృష్ణ చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం దర్శకుడు గోపిచంద్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ దునియా విజయ్‌లతో పాటు యూనిట్‌ సభ్యులు కృష్ణకు నివాళులు అర్పించారు. ఇక ఆయన మరణం పట్ల సంతాపం ప్రకటించారు. హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ, కృష్ణ మరణంపై తెలుగు సినీ వినీలాకాశంలో మరో ధృవతార చేరింది అంటూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు.

The team of #VeeraSimhaReddy paid their respects to Superstar Krishna Garu at their shoot location in Ananthapur and mourned the legend's unfortunate demise.#RIPSuperStarKrishnaGaru#RIPLEGEND#NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @OfficialViji @MythriOfficial pic.twitter.com/bmzTKcwaqg

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 15, 2022