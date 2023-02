February 12, 2023 / 04:08 PM IST

న‌ట‌సింహం నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ న‌టించిన లేటెస్ట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్ చిత్రం ‘వీర సింహారెడ్డి’. ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకి గోపిచంద్ మ‌లినేని ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. శ్రుతి హాస‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. జ‌న‌వ‌రి 12న సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌లైన ఈ సినిమా.. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.

తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ విడుద‌ల‌కు సిద్ద‌మ‌య్యింది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ ప్ల‌స్ హాట్‌స్టార్‌ వేదికగా ఈ నెల 23 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

‘‘సీమ సింహం వేట షురూ. ఫిబ్రవరి 23న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ‘వీర సింహారెడ్డి’ డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. రెడీ నా?’ అని హాట్‌స్టార్ ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చింది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య ఈ నెల 28న (నెట్‌ఫ్లిక్స్‌) ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్న‌ది. కాగా.. అంత‌కంటే ఐదు రోజుల ముందే బాలయ్య హాట్‌స్టార్‌లో సంద‌డి చేయ‌నున్నాడు.

Seema Simham vetaa shuru🦁💥#VeeraSimhaReddyOnHotstar premieres @ 6 PM on February 23 only on #DisneyPlusHotstar

It’s time for #VSRHungamaOnHotstar! Ready na? pic.twitter.com/hfMMJ6jROX

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) February 12, 2023