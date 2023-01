January 19, 2023 / 02:39 PM IST

మెగా హీరో వరుణ్‌తేజ్‌ (Varun Tej) నేడు 33వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వరుణ్ తేజ్‌కు బర్త్‌ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తూ మేకర్స్‌ కొత్త సినిమా టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. VT 12గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి గాండివధారి అర్జున (Gandeevadhari Arjuna) అనే ఇంట్రెస్టింగ్‌ టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు.

పుట్టినరోజు సందర్భంగా వరుణ్‌తేజ్‌ అభిమానులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెబుతూ.. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు మోషన్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశారు. ఓ కోటలో బ్లాస్టింగ్‌, ఫైరింగ్‌ సన్నివేశాల్లో డిజైన్ చేసిన మోషన్ పోస్టర్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ది ఘోస్ట్‌ ఫేం ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీపై ఫస్ట్‌ లుక్‌తోనే అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.

మోషన్‌ పోస్టర్‌ గ్లింప్స్ వీడియోకు బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

2022లో గని, ఎఫ్‌3 సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు వరుణ్‌ తేజ్‌. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఎఫ్‌ 3 మంచి కలెక్షన్లు రాబట్టగా.. కిరణ్‌ కొర్రపాటి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన గని డిజాస్టర్ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది.

