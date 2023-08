August 13, 2023 / 05:09 PM IST

VT13 | బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej). ఈ చిత్రాల్లో ఒకటి VT13. వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. రేపు మధ్యాహ్నం 12:04 గంటలకు VT13 టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ బేస్ స్టిల్‌తో.. వేచి ఉండండి అంటూ విడుదల చేసిన తాజా లుక్‌ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి ఛిల్లార్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో పైలట్‌ పాత్ర కోసం వరుణ్‌తేజ్‌ షార్ట్‌ హెయిర్‌ లుక్‌లో ఐఏఎఫ్‌ ఆఫీసర్‌గా స్టైలిష్ అవతార్‌లోకి మారిపోయిన స్టిల్స్‌ ను మేకర్స్ షేర్ చేసుకోగా.. ఇప్పటికే ఆ స్టిల్స్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న VT13 చిత్రాన్ని ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళులర్పిస్తూ నిర్మిస్తున్నారు.

VT13కు సంబంధించి ఇప్పటికే పలు కీ షెడ్యూల్స్‌ను పూర్తి చేసినట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్. కొత్త షెడ్యూల్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ రావాల్సి ఉంది. సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. వరుణ్ తేజ్‌ దీంతోపాటు VT 12గా వస్తోన్న గాండీవధారి అర్జున సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న గాండివధారి అర్జున మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

The highly anticipated #VT13 shoot is charging ahead at lightning speed in Annapurna 7 Acres,HYD💥

A Major breathtaking action sequence is being filmed currently on an unprecedented scale🔥

TITLE LOCKED & GRAND LAUNCH SOON❤️‍🔥@IAmVarunTej @ManushiChhillar @shaktipshada pic.twitter.com/2BQtVzp7aE

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 26, 2023