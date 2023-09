September 7, 2023 / 04:23 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (UstaadBhagatSingh). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తెర‌కెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే భారీ యాక్ష‌న్ షెడ్యూల్ చిత్రీక‌ర‌ణ‌కు అంతా సిద్దమైంది. ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్ షూటింగ్ రేప‌టి నుంచి షురూ కానుంది..అంటూ హరీష్ శంక‌ర్ ట్వీట్ చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన స్టిల్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ యాక్షన్‌ మూడ్‌లోకి దిగాడు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ సెట్స్‌లో జాయిన్ అయ్యాడు. భారీ, పవర్‌ ప్యాక్‌డ్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్ కొనసాగుతోంది.. అని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ట్వీట్ చేసింది. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ గ్లింప్స్ ఇప్పటికే మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ నెట్టింట‌ ట్రెండింగ్ అవుతోంది. భగత్‌.. భగత్‌ సింగ్‌ మహంకాళి పోలీస్‌స్టేషన్‌, పత్తర్‌ గంజ్‌, ఓల్డ్‌ సిటీ. ఈ సారి పర్ ఫార్మన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ పవన్ కల్యాణ్‌ తనదైన మ్యానరిజంతో చెబుతున్న డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సూపర్‌ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

గబ్బర్‌ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మరోవైపు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓజీ గ్లింప్స్ కూడా ఇప్పటికే టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ యాక్షన్‌..

