Coolie Movie – Upendra | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (Rajinikanth), త‌మిళ అగ్ర ద‌ర్శ‌కుడు లోకేష్ కనగ‌రాజ్ కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ’కూలీ’. సన్‌పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధిమారన్ ఈ సినిమాను భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తుండ‌గా.. తలైవ కెరీర్‌లో ఇది 171వ సినిమా. సౌత్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించనున్నారు. ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది.

అయితే ఈ మూవీ నుంచి ఒక్కొక్క పాత్ర‌ను మేక‌ర్స్ రివీల్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే మ‌ల‌యాళ న‌టుడు, మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ ఫేం సౌబిన్ షాహిర్‌తో పాటు అక్కినేని నాగార్జున, శృతి హాస‌న్, స‌త్య రాజ్ పాత్ర‌ల‌ను రివీల్ చేసిన మేక‌ర్స్ తాజాగా మ‌రో పాత్ర‌ను వ‌దిలారు. ఈ సినిమాలో క‌న్న‌డ సూప‌ర్ స్టార్ ఉపేంద్ర కలీసా అనే పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు చిత్రబృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా ఉపేంద్ర ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేసింది.

మ‌రోవైపు ఉపేంద్ర ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘UI’. దాదాపు ఏడేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకొని ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా.. ఉపేంద్రకు జోడీగా రీష్మా నానయ్య నటిస్తుంది. మనోహరన్ – శ్రీకాంత్‌ కేపి సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. కాంతర ఫేమ్‌ అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం సమకూర్చుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన గ్లింప్స్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. కాగా.. ఈ సినిమాను ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్‌లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

