December 14, 2023 / 05:12 PM IST

Unstoppable Limited Edition | నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Balakrishna) అన్‌స్టాప‌బుల్ (Unstoppable) షోతో డబుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. గ‌త‌ రెండు సీజన్లు నిర్విరామంగా జరిగిన ఈ షో ప్రస్తుతం లిమిటెడ్ ఎడిషన్​గా ముందుకొచ్చి ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తుంది. ఇక రీసెంట్‌గా ‘యానిమల్’ మూవీ టీమ్​తో బాల‌య్యా ఓ ఎపిసోడ్ చేయ‌గా.. అది రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ​అయితే ఈ ఎపిసోడ్ ప్ర‌స్తుతం సంద‌డి చేస్తుండ‌గా.. తాజాగా మరో బ్లాక్​ బస్టర్​ ఎపిసోడ్​తో బాల‌కృష్ణ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ఆహా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎపిసోడ్​కు ఎవరు గెస్టులుగా రానున్నారన్న విషయాన్ని తాజాగా ఓ స్పెషల్ వీడియోతో రివీల్ చేశారు.

ఈ షోకు ఒక‌ప్ప‌టి టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్స్ సుహాసిని, శ్రియ‌ల‌తో పాటు టాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ ద‌ర్శ‌కుడు జయంత్ సి. పరాంజీ, హరీశ్ శంకర్ ఈ షోలో పాల్గొననున్నారు. ప్ర‌స్తుతం వీరితో క‌లిసి బాల‌య్య చేసిన ఫన్‌ చిట్‌ చాట్ ప్రోమో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ వీడియోను మీరు చూసేయండి. ఇక ఈ ఎపిసోడ్‌ను డిసెంబ‌ర్ 22న స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు నిర్వ‌హకులు ప్ర‌క‌టించారు.

Matallo no filter..❎

Entertainment lo no filter..❎

Mee abhamananiki no filter❎

Total ga ee epiosde ‘Unfiltered’😉 #UnstoppableWithNBK limited edition, Episode 3 premieres on December 22#NBKOnAHA #NBK #NandamuriBalakrishna @harish2you @shriya1109 @hasinimani @jayanthparanji pic.twitter.com/OrT9O4fpyx

— ahavideoin (@ahavideoIN) December 14, 2023