November 30, 2022 / 04:42 PM IST

నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Balakrishna) అన్‌స్టాప‌బుల్ సీజ‌న్ 2 (Unstoppable 2 With NBK) షోతో డబుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులతో చేసిన ఫన్‌ చిట్‌ చాట్‌ ఎపిసోడ్స్ టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచాయి. తాజాగా కొత్త ఎపిసోడ్‌ ఎవరితో ఉండబోతుందనే దానిపై ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించింది ఆహా టీం.

ఈ సారి లెజెండరీ డైరెక్టర్లు కోదండరామిరెడ్డి, కే రాఘవేంద్రరావు, నిర్మాతలు దగ్గుబాటి సురేశ్‌బాబు, అల్లు అరవింద్‌తో సరదా చిట్‌చాట్ చేశాడు బాలకృష్ణ. లెజెండరీ దర్శకనిర్మాతలతో ఈ వారం అన్‌స్టాపబుల్2.. ఎపిసోడ్ 5 డిసెంబర్‌ 2న ప్రీమియర్ కానుందని ఆహా టీం ట్వీట్ చేసింది. అన్‌స్టాప‌బుల్ సీజ‌న్ 2లో ఇప్పటికే విడుదలైన సిద్దు జొన్నలగడ్డ, శర్వానంద్‌తోపాటు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్స్‌ ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు‌.

బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం స్టార్ డైరెక్టర్‌ గోపీచంద్ మ‌లినేనితో వీరసింహారెడ్డి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన జై బాలయ్య సాంగ్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. పక్కా పవర్‌ ఫుల్‌ మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న వీరసింహారెడ్డి సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. అనంతరం అనిల్ రావిపూడితో ఎన్‌బీకే108 సినిమా చేయనున్నాడు బాలకృష్ణ.

ఎపిసోడ్ 5లో సందడి చేసే దర్శకనిర్మాతలు వీళ్లే..

THE LEGEND #NBK with LEGENDARY producers and filmmakers of Telugu cinema!!!

Ee varam Unstoppable lo…

Episode 5 Premieres Dec 2.#UnstoppableWithNBKS2#NandamuriBalakrishna @SBDaggubati #alluaravind #Kodandaramireddy pic.twitter.com/mvKjFvTRc5

