Ganapath | గణపథ్‌ సినిమాపై ఉమైర్‌ సంధు సెటైర్స్‌.. నెటిజన్ల రియాక్షన్ ఇదే..!

Ganapath | టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff), కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌ కాంబోలో వచ్చిన సినిమా గణపథ్ (Ganapath)‌. ఈ మూవీ టీజర్‌, ట్రైలర్స్‌లో మాస్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపించిన విజువల్స్‌ సినిమాపై హైప్‌ క్రియేట్ చేశాయి.

October 20, 2023 / 06:18 PM IST

Ganapath | బాలీవుడ్‌ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటారు టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff), కృతిసనన్ (Kriti Sanon)‌. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన సినిమా గణపథ్ (Ganapath)‌. వికాస్‌భల్‌ దర్శకత్వం హించిన ఈ చిత్రం నేడు వరల్డ్‌ వైడ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ మూవీ టీజర్‌, ట్రైలర్స్‌లో టైగర్‌ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff), కృతిసనన్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపించిన విజువల్స్‌ సినిమాపై హైప్‌ క్రియేట్ చేశాయి. హీరోహీరోయిన్‌ యాక్షన్‌ పార్టు ఇంప్రెసివ్‌గా ఉన్నప్పటికీ.. గణపథ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఎవరూ ఊహించని విధంగా మరో ప్లాప్‌ మూటగట్టుకుందంటూ నెట్టింట పోస్టులు దర్శనమిస్తున్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే వివాదాస్పద ఫిల్మ్ క్రిటిక్‌ ఉమైర్ సందు చేసిన ట్వీట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

బ్రేకింగ్ న్యూస్.. మరో డిజాస్టర్.. గణపత్ తర్వాత కృతిసనన్ తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉంది. ఆమె ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌కి కొత్త ఫ్లాప్ క్వీన్. కృతిసనన్ ద్వారా బ్యాక్ టు బ్యాక్ భారీ డిజాస్టర్స్. ఆమెకు Mimi తప్ప సినిమాలు, స్క్రిప్ట్‌లు సరిగ్గా ఎంచుకోవాలనే స్పృహ లేదు. ఈ నటిని నిర్మాతలు బ్యాన్ చేయాలి.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా టైగర్‌ష్రాఫ్‌పై కూడా తనదైన సెటైరికల్ ట్వీట్ పెట్టాడు.

టైగర్‌ష్రాఫ్‌కు వీడ్కోలు.. బాలీవుడ్ నుండి బయటకు వచ్చే సమయం వచ్చింది. భారతదేశంలో ఎప్పటికీ డిజాస్టర్ యాక్టర్ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. అయితే దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. సూపర్ మూవీ అని కొందరంటుంటే.. పర్‌ఫెక్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు సార్‌ అని మరికొందరు చెబుతున్నారు. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, రెహమాన్‌, జమీల్‌ ఖాన్‌, గిరీష్‌ కులకర్ణి, శ్రుతి మీనన్‌, జియాద్‌ బక్రీ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గుడ్‌ కో, పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై తెరకెక్కించగా.. విశాల్‌ మిశ్రా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు.

Breaking news : #KritiSanon is in severe depression after Another Disaster #Ganapath. She is the New ” FLOP QUEEN ” of Bollywood now. Back to Back Maha Disasters by her. She has no sense of chosing films & scripts except #Mimi. Producers should BANNED this Crap Actress ! Loser 🤮 pic.twitter.com/IVIg9894aR — Umair Sandhu (@UmairSandu) October 20, 2023

#TigerShroff Goodbye ! It’s time to Pack your begs and Kick out from Bollywood. Worst & Disaster Actor in India ever. #DishaPatani told once her friend, Tiger ki sirf body achi hai neechay se iska ” Khara ” bhi nahi hota. And he has small size also. Hahaha Chutiya FLOP ACTOR ! pic.twitter.com/oisIcsiMKQ — Umair Sandhu (@UmairSandu) October 20, 2023

