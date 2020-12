ఆర్ఎక్స్ 100 ఫేం డైరెక్ట‌ర్ అజ‌య్ భూప‌తి దర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తోన్న రెండో చిత్రం మ‌హాస‌ముద్రం. సిద్దార్థ్‌, శ‌ర్వానంద్‌, అదితీరావు హైద‌రి, అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ మూవీ సెట్స్ పైకి వెళ్లింది. ఇవాళ హైద‌రాబాద్ లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్ట‌రీలో షూటింగ్ మొద‌లైంది. ఇంటెన్స్ ల‌వ్ స్టోరీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న మ‌హాసముద్రం టైటిల్ పోస్ట‌ర్ కు అద్బుత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. గ‌తంలో ఎన్న‌డూ చూడ‌న‌ట్వంటి విభిన్న క‌థాంశంతో భాగ‌స్వామ్యం అవుతున్న‌ట్టు సిద్దార్థ్ ట్విట‌ర్ హ్యాండిల్ పోస్ట్ ద్వారా సిద్దార్థ్ పేర్కొన్నాడు.

బేబీ నోరి (పెట్ డాగ్‌) త‌న డాడీకి బై చెప్తుంది. మీతో పంచుకోవ‌డానికి చాలా ఉంది. ట‌చ్ లో ఉంటే చెప్తానంటూ..నోరిని ఎత్తుకున్న స్టిల్ ను ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు. మ‌రోవైపు మ‌హాస‌ముద్రం షూటింగ్ లొకేష‌న్ స్టిల్స్ ను మానిట‌ర్ లో చూడొచ్చు. ఏకే ఎంట‌ర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్ పై అనిల్ సుంక‌ర మ‌హాస‌ముద్రం చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

#mahasamudram begins. I'm off to a different story. My baby Nori saying bye to her daddy.



Lots more to share.



Touch lo unte chepta... ❤️ pic.twitter.com/VcgSJ7BLho