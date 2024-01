Naa Saami Ranga | నా సామి రంగ డైరెక్టర్‌ విజయ్‌ బిన్నికి డ్యాన్సర్ల సత్కారం

January 25, 2024 / 03:09 PM IST

Naa Saami Ranga | కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషించింది. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది.

విజయ్‌ బిన్ని (Vijay binni) డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీలోనే సూపర్ హిట్టందుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ డ్యాన్సర్స్‌ యూనియన్‌ విజయ్‌ బిన్నిని సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా విజయ్‌ బిన్నితోపాటు అల్లరి నరేశ్‌, ఇతర టీం మెంబర్లకు జ్ఞాపికను అందజేశారు. ఈ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్‌ బిన్ని చాలా కాలంగా మంచి సక్సెస్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న నాగార్జునకు అదిరిపోయే హిట్టు అందించడంతో అక్కినేని అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. నా సామి రంగ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ దక్కించుకుంది.

పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందించగా.. ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కించారు.

