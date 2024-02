February 13, 2024 / 11:08 AM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ న‌టుడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. 2022లో వ‌చ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ డిజే టిల్లు సినిమాకు ఈ చిత్రం సీక్వెల్‌గా వ‌స్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. న‌రుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన గ్లింప్స్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్ టికెటే కొనకుండా పాటకు మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను ప్రేమికులరోజు సందర్భంగా ఈ నెల 14న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ని విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

An Electrifying Trailer of #TilluSquare is getting READY!! 🤩🕺

MADness to be unleashed on 14th February! 😎

Stay tuned guys! 🥳#Siddu @anupamahere @MallikRam99 @musicthaman @ram_miriyala @achurajamani @NavinNooli #SaiPrakash @vamsi84 #SaiSoujanya @SitharaEnts… pic.twitter.com/8vP8lPvcXw

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) February 12, 2024