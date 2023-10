Tillu Square | థియేటర్లను పేల్చడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.. ‘టిల్లు 2’ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్

October 27, 2023 / 01:05 PM IST

Tillu Square | టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియోతోపాటు టికెటే కొనకుండా పాటకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ మూవీ నుంచి తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

ఈ సినిమాను మొద‌ట సెప్టెంబర్ 15న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే షూటింగ్ పూర్తి అయినా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఇంకా కంప్లీట్ కాకపోవడంతో ఈ మూవీ విడుద‌ల తేదీని వాయిదా వేశారు. కాగా.. చాలా రోజుల‌ గ్యాప్ త‌ర్వాత టిల్లు 2 (Tillu Square)‌ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

His-Story will repeat once again in theatres with #TilluSquare! 😎🕺

Tillu anna MASS is all set to blast the theatres with DOUBLE the FUN & DOUBLE ENTERTAINMENT from FEB 9th, 2024! 🔥🤩#TilluSquareOnFeb9th 🤟#Siddu @anupamahere @MallikRam99 @ram_miriyala @NavinNooli… pic.twitter.com/LPdKINmS18

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) October 27, 2023