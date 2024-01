January 1, 2024 / 12:04 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ క‌థ‌నాయిక‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీని సితార ఎంటర్ టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియోతోపాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్ టికెటే కొనకుండా పాటకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

ఇదిలా ఉంటే.. న్యూ ఇయ‌ర్ కానుక‌గా ఈ మూవీ నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో బెడ్‌పై టిల్లు ఉండ‌గా.. తన ఒడిలో కూర్చొని అనుపమ ఇచ్చే లుక్ అభిమానులు మతి పోగొడుతుంది. ఇక ఈ లుక్‌లో అనుపమ టూ హాట్‌గా కనిపిస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట‌ర్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

