Tiger Nageswara Rao | Indias Got Talent షోలో టైగర్ నాగేశ్వర రావు టీం సందడి.. ఫొటోలు వైరల్

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). అక్టోబర్ 20న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది మాస్ మహారాజా టీం.

October 10, 2023 / 05:28 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970స్‌ కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా పేరు గాంచిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని వంశీ (Vamsee) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. టైగర్ నాగేశ్వర రావు అక్టోబర్ 20న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది మాస్ మహారాజా టీం. హిందీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా పాపులర్‌ రియాలిటీ షో INDIAS GOT TALENTలో సందడి చేసింది రవితేజ టీం. ఈ సందర్భంగా రవితేజ, గాయత్రి భరద్వాజ్‌, నుపుర్‌ సనన్‌తో కలిసి కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో నుపుర్ సనన్‌ సారా పాత్రలో నటిస్తోండగా.. ట్రైన్‌లో నుంచి తన ప్రియుడి కోసం చూస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్‌లో గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించే రవితేజ విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో గాయత్రి భరద్వాజ్‌ మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. నటి రేణూదేశాయ్‌ హేమలత లవణం పాత్ర పోషిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్, మురళీ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనుపమ్‌ ఖేర్‌ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్‌పుత్‌గా, మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Mass Maharaja @RaviTeja_offl, and gorgeous beauties @NupurSanon & @gaya3bh strike a pose before stepping onto the @SonyTV “INDIA’S Got Talent” stage in Mumbai to promote #TigerNageswaraRao. 🤩 📺 pic.twitter.com/e2mo8dkTgW — Sai Satish (@PROSaiSatish) October 9, 2023

Team of #TigerNageswaraRao in India’s one of the biggest reality show – India’s GOT talent 🔥pic.twitter.com/E9MTCWaVlV — Trends Raviteja™ (@trends4raviteja) October 9, 2023

You have been our lucky charm sir! Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944 — Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023

