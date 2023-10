Tiger Nageswara Rao | తొలి తెలుగు సినిమాగా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు అరుదైన ఫీట్.. ఇంతకీ ఏంటో తెలుసా..?

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్పెషల్ అప్‌డేట్ ఒకటి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ఏ తెలుగు ప్రాజెక్ట్‌ నమోదు చేయని అరుదైన ఫీట్‌ అందుకుంది.

October 4, 2023 / 08:05 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తుండగా.. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్పెషల్ అప్‌డేట్ ఒకటి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ఏ తెలుగు ప్రాజెక్ట్‌ నమోదు చేయని అరుదైన ఫీట్‌ అందుకుంది.

బధిరుల కోసం సైన్ లాంగ్వేజ్‌ (సంకేత భాషలో) టైగర్ నాగేశ్వర రావు స్పెషల్ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు. ఇలాంటి ఫీట్ చేసిన తొలి తెలుగు సినిమాగా అత్యంత అరుదైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది రవితేజ టీం. టైగర్ నాగేశ్వర రావు భారతీయ సంకేత భాషలో కూడా అందుబాటులో ఉండనుండటంతో సినిమాపై బజ్‌ మరింత పెరిగిపోతుంది.

గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌.. దేవుడి పాట పాతిక వేలు.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో షురూ అయిన ట్రైలర్‌లో దొంగతనానికి కొన్ని సార్లు ధైర్యం మాత్రమే కాదు.. తెలివితేటలు కూడా కావాలంటున్నాడు నాజర్‌. పోలీసులకు విజ్ఞప్తి కాకినాడ నుంచి మద్రాస్ వెళ్తున్న సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ దొంగతనానికి గురి కాబోతుందంటూ.. టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాడు.

1970స్‌ కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా పేరు గాంచిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథగా పాన్ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు ట్రైలర్‌..

యలమంద లుక్‌..

Meet #Yelamanda ~ 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗙 𝗦𝗧𝗨𝗔𝗥𝗧𝗣𝗨𝗥𝗔𝗠 🔥 I always loved the way #HareeshPeradi sir portrays the characters and as Yelamanda, he just lived the role with his mark versatility 🤗#TigerNageswaraRao Trailer On October 3rd 💥 Grand… pic.twitter.com/qt8h4P3RFa — VAMSEE (@DirVamsee) October 1, 2023

జిసు సేన్‌ గుప్తా లుక్‌..

జయవాణి లుక్..

కాశి లుక్‌..

ఏక్‌ దమ్‌ ఏక్‌ దమ్ ట్రాక్‌..

మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ షురూ..

టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీజర్‌..

సారా ఇంప్రెసివ్‌ లుక్..

అనుపమ్‌ ఖేర్‌ న్యూ లుక్‌..

You have been our lucky charm sir! Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944 — Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023

మురళీ శర్మ న్యూ లుక్‌..