October 18, 2023 / 12:08 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజ రవితేజ (Ravi Teja) తాజాగా న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970లో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా చలామణిలో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబర్ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండ‌గా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌ల చేసిన ట్రైల‌ర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ సెన్సార్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది.

ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేసిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. కాగా.. టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు రన్‌ టైం 181 నిమిషాలు (3 గంటల 1 నిమిషం) ఉండ‌డం విశేషం. ఇక టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు మాస్ కంటెంట్‌తో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి సక్సెస్‌ అందుకుంటుందని మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.

#TigerNageswaraRao censored with U/A ❤‍🔥

BOOK YOUR TICKETS NOW 🐅

– https://t.co/OGlBJwlYKH

This Dussehra, TIGER will entertain you and your family 🤩

In cinemas from Oct 20th ❤️‍🔥@RaviTeja_offl @DirVamsee @AnupamPKher @AbhishekOfficl @AAArtsOfficial @NupurSanon @gaya3bh… pic.twitter.com/c5tpaZCfsH

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 18, 2023