Tiger 3 Movie | బాక్సాఫీస్ దుమ్ము రేపిన ‘టైగర్ 3’.. మొదటిరోజు కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌చ్చిన చిత్రం ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3). మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించాడు. దీపావళి కానుకగా ఈ సినిమా నవంబర్ 12 న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల అయ్యింది. అయితే సల్మాన్‌ ఖాన్ టైగ‌ర్ ప్రాంఛైజీలో నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇదే జోనర్‌లో ‘టైగర్‌ 3’ (Tiger 3) వ‌చ్చింది. ఇక ‘కిసీ కా భాయ్ కిసీ కి జాన్’ వంటి భారీ డిజాస్టార్ త‌ర్వాత ఈ మూవీ రావ‌డంతో తొలి రోజు భారీగా వసూళ్లు రాబట్టింది. గ్లోబల్‌గా, దేశీయంగా కలెక్షన్‌ల వర్షం కురిసింది.

సల్మాన్‌ ఖాన్ టైగ‌ర్ 3 ఓపెనింగ్ రోజున బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద‌ రచ్చ సృష్టించింది. ఇండియాలో అన్ని భాషల్లో కలిపి రూ. 44 కోట్ల నెట్‌ కలెక్షన్స్‌ సాధించింది. అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అయితే రూ. 94 కోట్ల నెట్‌ కలెక్షన్స్‌ రాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్నీ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. ఇక బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన దీపావళి సినిమాగా టైగర్ 3 రికార్డు న‌మోదు చేసింది. అయితే రానున్న వీకెండ్ పెద్ద సినిమాలేవి విడుద‌ల లేక‌పోవ‌డంతో ఈ కలెక్షన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

