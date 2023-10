Atlee | అట్లీ పక్కా ప్లానింగ్‌.. ఈ సారి టార్గెట్‌ ఏకంగా రూ.3 వేల కోట్లట..?

October 8, 2023 / 04:22 PM IST

Atlee | కోలీవుడ్‌లో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యంగ్‌ స్టార్ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు అట్లీ (Atlee). ఈ లీడింగ్ డైరెక్టర్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం జవాన్ (Jawan) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే. బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఇటీవలే రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లోకి ఎంటరైంది. జవాన్‌కు ముందు రిలీజైన సినిమాల విషయంలో కూడా కలెక్షన్ల విషయంలో కూడా అట్లీ ఏ మాత్రం తగ్గేదేలే ఫార్ములాను అప్లై చేశాడని తెలిసిందే.

జవాన్ పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ విజయవంతంగా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. జవాన్ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న అట్లీ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్‌ చేసి హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోయాడు. ఓ చిట్‌చాట్‌ తర్వాతి ప్రాజెక్ట్ గురించి అడుగగా.. జవాన్ రూ. 1,100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిందని.. తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ కనీసం రూ. 3,000 కోట్లు వసూలు చేయాలి. ఇది జరగాలంటే తప్పక షారుఖ్ ఖాన్‌, విజయ్ (Vijay) కలిసి నటింపజేయాలి.. అని అట్లీ ధీమాగా చెప్పాడు.

తెలుగు స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్‌తో సినిమా చేయబోతున్నాడని ఇటీవలే వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయని తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మరి అట్లీ ముందుగా బన్నీతో సినిమా చేస్తాడా..? లేదంటే విజయ్‌-షారుఖ్‌ ఖాన్‌ సినిమా చేస్తాడా..? అనేది చూడాలి.

జవాన్‌లో విజయ్‌ సేతుపతి విలన్‌గా నటించగా.. లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, దీపికా పదుకొనే ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటించారు. జవాన్‌లో ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని షారుఖ్‌ ఖాన్‌ హోంబ్యానర్ రెడీ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై గౌరీఖాన్ తెరకెక్కించింది.

