Vijayakanth | విజయకాంత్‌ మృతికి సంతాపం.. థియేటర్లలో షోలు రద్దు..!

December 28, 2023 / 11:34 AM IST

Vijayakanth | తమిళ నటుడు, డీఎండీకే అధినేత కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో చెన్నైలోని మియోట్‌ దవాఖానలో చేరగా.. కొవిడ్‌ నిర్ధారణ అయింది. ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండటంతో వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందిస్తుండగా.. విజయకాంత్‌ తుదిశ్వాస విడిచారు. నటుడిగా, రాజకీయవేత్తగా ప్రజల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న విజయ్‌ కాంత్ మృతి పట్ల యావత్‌ తమిళ ప్రజలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.

విజయకాంత్‌ మృతికి సంతాపంగా తమిళనాడు వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో మార్నింగ్‌ షోలను రద్దు చేశారు. కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ సార్ మనల్ని విడిచి వెళ్లిన నేపథ్యంలో సంతాపంగా మార్నింగ్ షో రద్దు చేశామని, రెగ్యులర్ షోలను మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుంచి షురూ చేస్తామని థియేటర్ల యాజమాన్యాలు ప్రకటించాయి.

71 ఏండ్ల విజయకాంత్‌ ఏడాది కాలంగా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. నవంబర్‌ 18న జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలతో చెన్నైలోని మియోట్‌ దవాఖానలో చేరారు. చికిత్స అనంతరం కోలుకుని డిసెంబర్‌ 11న ఇంటికి చేరుకున్నారు. అయితే రెండు వారాలు గడువకముందే ఆయన కొవిడ్‌ బారినపడటం, మరోసారి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తగా పరిస్థితి విషమించడంతో ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన విజయకాంత్‌.. ఆ తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లో సైతం అడుగుపెట్టారు. 2005లో డీఎండీకే పార్టీని స్థాపించారు.

Due to the demise of Captain Vijaykanth sir the morning show will be cancelled.. Regular shows will begin from 2.30pm onwards..

RIP..

— Sri Rajarajeswari Theatre A/c 4K Dolby Atmos (@srr_theatre) December 28, 2023