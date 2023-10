October 5, 2023 / 05:19 PM IST

Salaar Movie | అన్నీ అనుకున్నట్లుగా జరిగితే ఈ పాటికి సలార్‌ బాక్సాఫీస్‌ లెక్కల గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్లం. ఫస్ట్‌ వీక్‌లో అన్ని వందల కోట్లు కొల్లగొట్టిందని, ఆల్‌ ఇండియా రికార్డని ఎన్నో విషయాల గురించి చర్చించుకునే వాళ్లం. కానీ చావు కబురు చల్లగా అని సోషల్ మీడియా మొత్తం స్ప్రెడ్డయ్యాక సలార్‌ పోస్ట్‌ పోన్‌ అంటూ మేకర్స్‌ వెల్లడించడం ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు తీవ్ర ఆగ్రహం కల్పించింది. ఇక జరిగిందేదో జరిగిపోయిందని అనుకుంటున్న టైమ్‌లో డిసెంబర్‌ 22వ డేట్‌కు ఈ సారి పక్కా వస్తున్నాం అంటూ చెప్పి ఫ్యాన్స్‌ను ఆనందంలో పడేశారు మేకర్స్‌.

ఇక ఇదిలా ఉంటే ముందుగా సలార్‌ను సెప్టెంబర్‌ 28న రిలీజ్‌ చేయాలని డేట్ ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇక అదే రోజున వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి ది వాక్సిన్‌ వార్‌ సినిమాను కూడా లాక్‌ చేసుకున్నాడు. త‌న సినిమా ది క‌శ్మీర్ ఫైల్స్ ధాటికి రాధేశ్యామ్ కొట్టుకుపోయిందని.. ఈ సారి వ్యాక్సిన్ వార్‌ను పోటీగా దించి స‌లార్‌ సినిమాపై పైచేయి సాధిస్తానని సంచలన కామెంట్స్‌ చేశాడు దర్శకుడు వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి. అయితే అన్ని రోజులు మనవి కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. డైనోసర్‌ ముందు తలాడిస్తే అది ఊరుకుంటుందా.. నమిలి నమిలి మింగేస్తుంది. కానీ ఈ సినిమా అదృష్టం బాగుండి సలార్‌ పోస్ట్‌ పోన్‌ అయింది. అదే అలసుగా తీసుకుని పలువురు బాలీవుడ్‌ నెటిజన్లు వాక్సిన్‌ వార్‌కు బయపడి సలార్‌ పోస్ పోన్‌ అయిందని నోటికొచ్చిందల్లా వాగారు.

వారందరికి ఈ సినిమా కలెక్షన్‌లే సమాధానం చెబుతున్నాయి. తొలి రోజు దేశం మొత్తం కలిపిన ఈ సినిమా కోటి షేర్‌ కలెక్షన్‌లు కూడా సాధించలేకపోయింది. ఇక ఈ సినిమా రిలీజైన ఏడో రోజు కేవలం 17టిక్కెట్‌లు మాత్రమే అమ్ముడుపోయాయట. ఇలాంటి సినిమా సలార్‌కు ఏ రకంగా పోటీ ఇస్తుందని అగ్నిహోత్రి అనుకున్నాడో ఆయనకే తెలియాలి. అలా అని వాక్సిన్ వార్‌కు నెగటీవ్‌ రివ్యూలు రాలేవు. సినిమా చూసిన ప్రతీ ఒక్కరు పాజిటీవ్‌ గానే స్పందించారు. కానీ కమర్షియల్‌గా మాత్రం ఈ సినిమా అల్ట్రా డిజాస్టర్‌కు మించి డిజాస్టర్ అయింది.

Director @vivekagnihotri disaster film #TheVaccinewar did break record of Kangana film #Dhaakad on 7th day! Total 17 tickets were sold on Wednesday, while Dhaakad was having record of 20 tickets in a day.

— KRK (@kamaalrkhan) October 5, 2023