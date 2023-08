August 26, 2023 / 12:35 PM IST

Rocketry: The Nambi Effect | విలక్షణ నటుడు ఆర్‌ మాధవన్ (Madhavan) స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో నటించిన సినిమా ‘రాకెట్రీ: ది నంబి ఎఫెక్ట్‌’ (Rocketry: The Nambi Effect). జులై 1న థియేటర్స్‌లో విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఉత్తమ చిత్రంగా జాతీయ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఇక ఈ మూవీ జాతీయ అవార్డును గెలుచుకోవ‌డం ప‌ట్ల సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖులు శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్నారు. ఇక తాజాగా ఈ సినిమాపై ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏ.ఆర్ రెహమాన్ స్పందించారు.

”అభినందనలు మాధవన్. కేన్స్‌లో ‘రాకెట్రీ: ది నంబి ఎఫెక్ట్‌’ సినిమా చూసిన‌ప్పుడు ఫీల్ అయిన క్షణాలు నాకు ఇంకా గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఖ‌చ్చింతంగా ఒప్పుకోవాలి.. నాకు ఓపెన్‌హైమ‌ర్‌ కంటే మీ సినిమా బాగా నచ్చింది అంటూ రెహమాన్ ఎక్స్‌లో రాసుకోచ్చాడు.

Congrats Madhavan 🚀….I still remember the impact of your movie watching at Cannes ….have to confess now (great timing🥸)… I liked yours better than #Oppenheimer https://t.co/aGJQsK3u87

కాగా దీనిపై తాజాగా మాధవన్ స్పందిస్తూ.. ఓహ్ మై గాడ్ సార్ మీరు ఎల్లప్పుడూ నాకు ఇన్‌స్పిరేష‌న్‌ కానీ ఈ రోజు నేను ఎక్కువ‌ మాట్లాడలేను. నేను చేయగలిగినదాని కంటే ఎక్కువ మోటివేష‌న్ పొందాను. మీరు గొప్పతనానికి నిర్వచనం లాంటి వారు. ఒక టీంగా మాకు ఇది ఎంత ముఖ్యమైన విషయమో మీకు వివరించలేము. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలి. అంటూ మాధవన్ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

Oh my God sir you’re always been one of the greatest inspiration for me but today I am speechless and most importantly motivated way beyond what I thought I was capable of . You are incredible sir in every sense of the word and we at Team Rocketry cannot begin to tell you what… https://t.co/ifqQH67MQN

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) August 26, 2023