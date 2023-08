August 26, 2023 / 03:05 PM IST

Dulquer Salmaan | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) లీడ్ రోల్‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం కింగ్‌ ఆఫ్ కొత్త (King Of Kotha). అభిలాష్‌ జోషి ద‌ర్శ‌కుడు. ఈ సినిమా ఆగస్టు 24న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో విడుద‌లై పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాలోని ‘కోతా రాజా’ (Kotha Raja) అనే ర్యాప్ సాంగ్ ఫేమ‌స్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ పాటకు సంబంధించి స్పెష‌ల్ వీడియోను ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ పాటను జేక్స్ బెజోయ్, దబ్జీ, అసల్ కోలార్, రోల్ రిడా, రెస్మీ సతీష్ క‌లిసి పాడారు.

The most-awaited #KothaRaja special video song featuring @AsalKolaar, Dabzee and Roll Rida written by Mu. Ri releasing today at 6pm on @SonyMusicSouth. #KingOfKotha @dulQuer @AishuL_ @actorshabeer @Prasanna_actor #AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe @shaanrahman @ActorGokul… pic.twitter.com/ZQPAFBefqN

