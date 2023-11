November 28, 2023 / 03:24 PM IST

The Girl Friend | చి.ల‌.సౌ (Chi la Sow) సినిమాతో టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి తొలి సినిమాతోనే మంచి హిట్టందుకున్నాడు రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్ (Rahul Ravindran). ఇక ఈ సినిమాకు గాను రాహుల్ ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే విభాగంలో నేష‌న‌ల్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత నాగార్జున‌తో ‘మ‌న్మ‌థుడు 2’ సినిమాను తెర‌కెక్కించాడు. కానీ ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద బోల్తాకొట్టింది. ఇక చాలా రోజుల గ్యాప్ త‌ర్వాత రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్‌'(The GirlFriend). నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ ర‌ష్మిక మంద‌న్న(Rashmika Mandanna) ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తుంది.

ఈ ప్రాజెక్ట్ మంగ‌ళ‌వారం అఫీషియ‌ల్‌గా లాంఛ్ అయ్యింది. ఈ వేడుకకు అల్లు అర‌వింద్ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి దర్శకుడికి స్క్రిప్ట్ అందజేశారు. ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ రష్మిక మందన్న 24వ సినిమా. ఇక ఈ ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత అల్లు అరవింద్, ఎస్కేఎన్, దర్శకులు సాయి రాజేష్, మారుతి, పవన్ సాదినేని, ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. విద్య కొప్పినేని, ధీర‌జ్ మొగిలినేని ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అల్లు అర‌వింద్ సమర్పకుడిగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు. అయితే ఈ ఈవెంట్‌కు ర‌ష్మిక రాలేదు. ర‌ష్మిక ప్ర‌స్తుతం యానిమ‌ల్ మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.ర‌ణ్‌బీర్‌క‌పూర్ హీరోగా న‌టిస్తోన్న ఈ సినిమాకు సందీప్ వంగా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తోన్నాడు.

