May 26, 2022 / 07:48 PM IST

Thapathy 66 | కోలీవుడ్ స్టార్ విజ‌య్ ద‌ళ‌ప‌తి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ‘తుపాకి’ చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మ‌యిన విజ‌య్ ‘పోలీసోడు’, ‘అదిరింది’, ‘స‌ర్కార్’, ‘మాస్ట‌ర్’ వంటి సినిమాల‌తో తెలుగులో మంచి మార్కెట్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ఇటీవ‌లే వ‌చ్చిన ‘బీస్ట్’ ప్రేక్ష‌కుల‌ను తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రచ‌గా ఈ సారి ఎలాగైనా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సాధించాల‌ని క‌సితో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈయ‌న నేరుగా తెలుగులోనే సినిమా చేస్తున్నాడు. వంశీ పైడిప‌ల్లి ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజాగా చిత్రబృందం బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

గ‌త నెల‌లో పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌ను జ‌రుపుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా ఫ‌స్ట్ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ షెడ్యూల్‌లో దాదాపు 25రోజులు షూటింగ్ జ‌రిగింది. ఈ షెడ్యూల్‌లో విజ‌య్‌పై కీల‌క సన్నివేశాల‌ను తెర‌కెక్కించార‌ట‌. విజ‌య్‌కు జోడీగా ర‌ష్మిక హీరోయిన్‌గా న‌టించనుంది. హీరో శ్రీకాంత్‌, ప్ర‌భు, శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, సంగీత, సంయుక్త‌, యోగిబాబు వంటి స్టార్‌లు ఈ చిత్రంలో న‌టిస్తున్నారు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై దిల్‌రాజు, శిరీష్‌లు ఈ చిత్రాన్ని భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్‌. థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వ‌చ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి విడుద‌ల చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నార‌ట‌.

And it's a schedule wrap for #Thalapathy66

The team had an awesome time shooting for important sequences in this schedule. Excited to kickoff our next schedule super soon.#Thalapathy @actorvijay sir @directorvamshi @iamRashmika @MusicThaman @Cinemainmygenes @KarthikPalanidp pic.twitter.com/aaIP8ssAW2

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) May 26, 2022