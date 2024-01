Thandel | జైశ్రీరామ్‌.. నాగచైతన్య తండేల్‌ టీం వీడియో వైరల్

Thandel Team Jaishreeram Video Goes Viral Now

Thandel | అయోధ్య‌(Ayodhya)లో బాలరాముడి ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. కొత్త‌గా నిర్మించిన ఆల‌యంలో బాలరాముడి(Ramlalla) విగ్ర‌హాన్ని ప్ర‌తిష్టించారు. శాస్త్రోక్తంగా బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ పూర్తయిన సందర్భాన్ని నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తోన్న తండేల్‌ (Thandel)టీం ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయేలా చేసింది.

January 22, 2024 / 06:16 PM IST

ప్ర‌ధాని మోదీ చేతుల మీదుగా శ్రీ రామ జ‌న్మ‌భూమి రామ‌మందిరంలో శాస్త్రోక్తంగా పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని భారతదేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా ఖండాంతరాల్లో ఘనంగా వేడుకగా జరుపుకున్నారు. శాస్త్రోక్తంగా బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ పూర్తయిన సందర్భాన్ని నాగచైతన్య హీరోగా నటిస్తోన్న తండేల్‌ (Thandel)టీం ప్రత్యేకంగా గుర్తుండిపోయేలా చేసింది.

తండేల్‌ టీం ఇసుక తిన్నెలపై జైశ్రీరామ్‌ నినాదాన్ని రాసి రామ్‌లల్లాపై తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. జై శ్రీరామ్‌ Jai Shree Ram నినాదంతో మరోసారి రామనామాన్ని అందరి నోట పలికించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. భార‌త కాల‌మానం ప్ర‌కారం స‌రిగ్గా మ‌ధ్యాహ్నం 12.29 నిమిషాల‌కు ముఖ్య ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కార్య‌క్ర‌మాన్ని నిర్వహించారు. సుమారు 84 సెక‌న్ల పాటు అస‌లు క్ర‌తువును నిర్వ‌హించారు.

2018లో గుజరాత్‌ జరిగిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి సత్య పాత్రలో కనిపించనుంది. తండేల్‌ లవ్‌స్టోరీ తర్వాత చైతూ, సాయిపల్లవి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి శ్రీకాకుళం అమ్మాయిగా అలరించబోతున్నట్టు సమాచారం. తండేల్‌కు అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. టాప్‌ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. నాగచైతన్య-చందూ మొండేటి. కాంబోలో రాబోతున్న మూడో సినిమా.

జైశ్రీరామ్‌.. తండేల్‌ టీం వీడియో..

సాయిపల్లవి తండేల్‌ వీడియో..

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న షూటింగ్‌ స్పాట్ విజువల్స్‌..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..

