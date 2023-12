December 30, 2023 / 03:21 PM IST

Thalapathy Vijay | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ త‌మిళనాడు చెన్నైలోని వ‌ర‌ద బాధితుల‌కు ఆర్థిక స‌హాయం అందించాడు. డిసెంబ‌ర్ 17,18 తేదీల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా త‌మిళ‌నాడులోని చెన్నై, నెల్లై, తూత్తుకుడి, తెన్‌కాసి, కన్యాకుమారి త‌దిత‌ర ప్రాంతాలు వరదల్లో మునిగిపోయిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో ప్రజల జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడింది. వరద నీటిలో ఎంతో మంది పేద ప్రజల గృహాలు కొట్టుకుపోయాయి, ఎంతో ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరిగింది. వేలాది మంది అన్నం, నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ వ‌ర‌ద‌ల్లో న‌ష్ట‌పోయిన ప్ర‌జ‌లకు హీరో విజ‌య్ నేడు ఆర్థిక స‌హాయం అందించారు.

నిత్యవ‌స‌ర స‌రుకులైన బియ్యం, కూరగాయలు, దుప్పటి విజ‌య్ తన చేతుల మీదుగా పేద ప్ర‌జ‌ల‌కు అందించాడు. అలాగే వరదల కారణంగా ఇళ్లు కోల్పోయిన వారికి రూ. 10000 నుంచి రూ. 15000 వరకు ఆర్థిక స‌హాయం ఇచ్చిన‌ట్లు స‌మాచారం. కాగా.. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

The Love of people towards #ThalapathyVijay from Kids to Elders♥️✨

Has all the qualities to become a LEADER💯 pic.twitter.com/LcghKS2BwQ

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) December 30, 2023