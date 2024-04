April 7, 2024 / 12:06 PM IST

Tenant Movie | టాలీవుడ్ న‌టుడు సత్యం రాజేశ్ గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. సత్యం సినిమాతో అద్భుతమైన కమెడియన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాజేశ్‌.. ఆ త‌ర్వాత కామెడియ‌న్‌గా త‌న‌కంటూ సెప‌రేట్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇక ఈ కామెడియ‌న్ హీరోగా మారిన విష‌యం తెలిసిందే. గ‌తేడాది ‘మా ఊరి పొలిమేర’ 2 అంటూ వ‌చ్చి సూప‌ర్ హిట్ అందుకున్నాడు. ‘మా ఊరి పొలిమేర’కు సీక్వెల్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బ్లాక్‌ మేజిక్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కి మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమా అనంతరం స‌త్యం రాజేష్ వ‌రుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. తాజాగా రాజేష్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టెనంట్ (Tenant) ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి వై.యుగంధర్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం తాజాగా విడుద‌ల తేదీ అనౌన్స్ చేసింది. ఈ సినిమాను శ్రీరామ‌న‌వ‌మి కానుక‌గా ఏప్రిల్ 19న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రాన్ని మహాతేజ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై మోగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. రవీందర్ రెడ్డి .ఎన్ సహా నిర్మాత. మేఘా చౌదరి, చందన పయావుల, భరత్ కాంత్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సాహిత్య సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

After the blockbuster success of Polimera, Satyam Rajesh is coming to theatres with #TENANT on Friday, 19th April. pic.twitter.com/iaPhN6OEw8

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) April 7, 2024