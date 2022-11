November 14, 2022 / 01:55 PM IST

Karthi | తమిళ హీరో కార్తి వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఈ ఏడాది ఈయన నటించిన ‘విరుమన్‌’, ‘PS-1’, ‘సర్దార్‌’ మూడు చిత్రాలు రిలీజ్‌ కాగా.. ఈ మూడు బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు సాధించాయి. అదే జోష్‌తో ‘జపాన్‌’ అనే చిత్రం ప్రకటించాడు కార్తి. కాగా, తాజాగా కార్తి ఫేస్‌బుక్‌ అకౌంట్‌ హ్యాక్‌కు గురైంది. ఈ విషయాన్ని ఆయనే ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్వయంగా వెల్లడించారు. ‘హాయ్‌ ఆల్‌. నా ఫేస్‌ బుక్‌ పేజీ హ్యాక్‌ అయ్యింది. ప్రస్తుతం టెక్నికల్‌ టీంతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. త్వరలోనే అకౌంట్‌ను తిరిగి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తాం’ అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

ఇక కార్తి నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘జపాన్‌’కు రాజమురుగన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డ్రీమ్‌ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో కార్తికు జోడీగా అను ఇమాన్యూయేల్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. జీవి ప్రకాష్ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. చెన్నైలో ఈ సినిమా ఘనంగా లాంచ్‌ అయింది. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనుంది. ఈ చిత్రానికి రవివర్మన్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

Hello guys, my Facebook page has been hacked. We are trying to restore it with Fb team.

— Karthi (@Karthi_Offl) November 14, 2022