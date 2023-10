Nani 31 | నాని 31లో యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌.. క్రేజీ టాక్‌ నిజమయ్యేనా..?

October 22, 2023 / 07:46 AM IST

Nani 31| త్వరలోనే హాయ్‌ నాన్న సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani). నాని 30గా డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హాయ్‌ నాన్న డిసెంబర్ 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ సెట్స్‌పై ఉండగానే నాని కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏంటనే కదా మీ డౌటు. నెక్ట్స్ చేయబోయే నాని 31 (Nani 31).

ఈ మూవీని వివేక్ ఆత్రేయ (Vivek Athreya) డైరెక్షన్‌లో చేయబోతున్నాడు నాని. ఇప్పటికే ఈ మూవీ అధికారిక ప్రకటన కూడా వచ్చేసింది. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోంది. కాగా ఈ సినిమాపై ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ చిత్రంలో టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ ఎస్‌జే సూర్య విలన్‌గా కనిపించబోతున్నాడట. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇదే నిజమైతే సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై నాని, ఎస్‌జే సూర్య కాంబినేషన్‌ ఎలా ఉంటుందనే సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

నాని మరోవైపు దసరా డైరెక్టర్‌ శ్రీకాంత్‌ ఓదెల (Srikanth Odela)తో మరో సినిమా చేయబోతున్నాడని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. దీంతోపాటు తమిళ్‌ డైరెక్టర్‌ సిబి చక్రవర్తి (Cibi Chakravarthy)తో కూడా ఓ సినిమా చేస్తాడని టాక్‌. ఈ ప్రాజెక్టులపై రాబోయే రోజుల్లో నాని ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తాడేమో చూడాలి మరి.

ఇప్పటికే హాయ్ నాన్న నుంచి విడుదల చేసిన పాటలు, టైటిల్ గ్లింప్స్, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. హాయ్ నాన్న మూవీలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్ యశ్న పాత్రలో నటిస్తోండగా.. బేబి కైరా ఖన్నా నాని కూతురుగా నటిస్తోంది. హర్ట్‌ టచింగ్ ట్యూన్‌తో సాగే రషెస్‌ మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

నాని 31 అనౌన్స్‌మెంట్‌..

#Nani31 it is… 🔥🔥

The most lovable combo of our Natural Star @NameisNani & #VivekAthreya is back. ❤️🤗

UNCHAINED on Oct 23rd.

Muhurtham is on Oct 24th.

Get ready to witness thrills, chills, and fun. pic.twitter.com/e4ZhM0yWyx

— DVV Entertainment (@DVVMovies) October 21, 2023