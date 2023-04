April 11, 2023 / 05:28 PM IST

Suriya 42 | స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) ప్రస్తుతం పీరియాడిక్ ప్రాజెక్ట్‌ సూర్య 42 (Suriya 42)తో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ దిశాపటానీ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సినిమా అప్‌డేట్స్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు తాజాగా సూర్య టీం శుభవార్త అందించింది. సూర్య 42 టైటిల్‌ అనౌన్స్ మెంట్‌ ఏప్రిల్‌ 16న ఉదయం 9:05 గంటలకు ఉండబోతుందని తెలియజేస్తూ.. మేకర్స్‌ కొత్త లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేశారు.

యోధుడు ఉరుములు, మెరుపుల మధ్య కదనరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.. అంటూ లాంఛ్ చేసిన లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. ఈ మూవీ అభిమానుల అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉండబోతున్నట్టు తాజా స్టిల్‌తో అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి. సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌ 2డీ, 3డీ ఫార్మాట్‌లలో 10 భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

సూర్యకు అదిరిపోయే బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్‌ అందించిన దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే చాలా రోజుల క్రితం విడుదల చేసిన సూర్య 42 లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. సూర్య మరోవైపు అక్షయ్‌ కుమార్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న సూరారై పోట్రు హిందీ రీమేక్‌లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

