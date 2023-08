August 4, 2023 / 01:21 PM IST

Thalaivar 170 | నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న జైలర్‌ ఆగస్టు 10న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా విడుదల కాకముందే రజినీకాంత్‌ నుంచి మరో సినిమా అప్‌డేట్‌ కూడా అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతోంది. ఇంతకీ ఆ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ ఏంటనేది ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది. జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న తలైవా 170 (Thalaivar 170).

ఈ క్రేజీ మూవీలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. మేకర్స్‌ ఓ స్పెషల్‌ రోల్‌ కోసం న్యాచురల్ స్టార్ నానిని కూడా సంప్రదించారని ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది. తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్‌ మెంట్ మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది. ఇందులో మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్ కూడా భాగస్వామ్యం కాబోతున్నాడు. అంతేకాదు కోలీవుడ్ బ్యూటీ మంజువారియర్ కీ రోల్‌లో మెరవనుంది. నటీనటుల వివరాలపై లైకా ప్రొడక్షన్స్ టీం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఈ లెక్కన తలైవా 170లో కనిపించబోయే నటీనటులంతా పాన్ ఇండియా క్రేజ్‌ ఉన్నవారే కావడంతో.. టీజే జ్ఞానవేళ్‌ ఈ సారి భారీ స్కెచ్‌ వేశాడని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. ఇక ఒకే సూపర్ స్టార్‌, మెగాస్టార్‌, న్యాచురల్ స్టార్‌తోపాటు ఫహద్ ఫాసిల్‌ కనిపించబోతున్నారన్న అప్‌డేట్‌తో సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో నాని పాత్ర ఇందులో 20 నిమిషాలపాటు ఉండనుందని ఇప్పటికే అప్‌డేట్ రాగా.. రానున్న రోజుల్లో దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముంఇ. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తాజా టాక్‌ ప్రకారం తలైవా 170 ప్రాజెక్ట్‌ 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ను టీజే జ్ఞానవేళ్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి పాత్రలో చూపించబోతున్నాడన్నది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. రజినీకాంత్‌ దీంతోపాటు తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. స్టార్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh-kanagaraj)ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు.

#Thalaivar170 Casting Buzz🔥

– AmitabhBachchan ✅

– Nani

– FahadhFaasil

– ManjuWarrior

Along with Superstar #Rajinikanth🌟

Seems TJGnanavel is making something bigger this time 💯💥 pic.twitter.com/yW5geJjcZ1

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 4, 2023