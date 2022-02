February 22, 2022 / 06:09 PM IST

శ్యామ్ సింగ‌రాయ్ (Shyam Singha Roy) సినిమా స‌క్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నాని. మ‌రోవైపు కొత్త సినిమా అంటే సుంద‌రానికి (Ante Sundaraniki) ప్రాజెక్టుతో బిజీ అయిపోయాడు. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రంతో న‌జ్రియా న‌జీమ్ (Nazriya Nazim) టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఫిబ్ర‌వ‌రి 24న నాని పుట్టిన‌రోజు జరుపుకోనున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా నాని అభిమానుల‌కు స‌ర్ ప్రైజ్ ఇస్తూ మేక‌ర్స్ ఫ‌న్నీ పోస్ట‌ర్ ను విడుద‌ల చేశారు.

హోమం అల‌ర్ట్ ..సుంద‌ర్ బర్త్ డే బ్లాస్ట్ Sundar Barthhday Blast..యువ సుంద‌రుడి బ‌ర్త్ డే హోమం..రేపు (23న‌) సాయంత్రం 04:05 గంట‌ల నుండి మొద‌లు..అంటూ మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. మెడ‌లో తెల్ల టవాలు, భుజానికి జంధ్యం, చేతుల‌కు నామాలు, నుదిట‌న బొట్టుతో చిన్న పిల్లాడిలా క‌నిపిస్తున్నాడు నాని. వివేక్ ఆత్రేయ టీం చాలా కొత్త‌గా, క్రియేటివ్‌గా నాని పోస్ట‌ర్‌ను విడుదల చేసి సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు.

⚠️ Homam Alert 🔥

On the occasion of Sundar’s puttina roju, witness the quirky shade of young Sundar coming all the way to tickle your senses as “Barthhday Homam”

Shuba Muhurtham: 23rd Feb, 04.05 PM#SundarBarthhdayBlast 💥#AnteSundaraniki @NameisNani @nazriyafahadh pic.twitter.com/9M5M1dUhvq

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 22, 2022