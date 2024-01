January 1, 2024 / 01:49 PM IST

Sundaram Master | టాలీవుడ్‌ కమెడియన్ వైవా హర్ష (Harsha) క‌థ‌నాయ‌కుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సుందరం మాస్టర్ (Sundaram Master). ఈ సినిమాకు కళ్యాణ్ సంతోష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఆర్టీ టీమ్ వర్స్ బ్యానర్ పై మాస్ మహారాజా రవితేజ నిర్మిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలావుంటే.. చాలా రోజుల త‌ర్వాత ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ కొత్త‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ విడుద‌ల తేదీని ఈరోజు సాయంత్రం 5.04 గంట‌ల‌కు ర‌వితేజ అనౌన్స్ చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ సినిమాలో వైవా హర్ష ఇంగ్లీష్‌ టీచర్‌గా క‌నిపించ‌బోతుండ‌గా.. మిర్యాల మెట్ట అనే మారుమూల పల్లెటూరుకు సుందరం మాస్టర్ (వైవా హర్ష) ఇంగ్లీష్‌ టీచర్‌గా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో అత‌డికి ఎదురైన సంఘ‌ట‌న‌లు ఏంటి అనేది సినిమా స్టోరీ.

Mass Maharaja @RaviTeja_offl will kick start our New Year celebration with the Release Date Announcement Today @ 5:04 PM❤️‍🔥

