Suhas | బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ హిట్స్‌.. రెమ్యునరేషన్‌ పెంచేసిన సుహాస్‌..!

March 8, 2024 / 11:45 AM IST

Suhas | టాలీవుడ్‌లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ వరుస సక్సెస్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాడు యువ హీరో సుహాస్‌. ఇటీవలే అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండు సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఈ చిత్రానికి థియేటర్లతోపాటు ఓటీటీలో కూడా మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. తాజాగా ప్రసన్నవదనం Prasanna Vadanam టీజర్‌తో అందరినీ పలుకరించాడు. మరోవైపు శ్రీరంగనీతులు, ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్ సినిమాలు కూడా ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో జాబితాలో ఉన్నాయి.

కాగా వరుస హిట్స్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న సుహాస్‌ రెమ్యునరేషన్‌కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. సుహాస్‌ తన పారితోషికాన్ని పెంచేశాడని జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం సుహాస్ ఏకంగా ఒక సినిమాకు రూ.2.5 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాడట. ఇదే నిజమైతే సుహాస్‌ రాబోయే రోజుల్లో రెమ్యునరేషన్‌ విషయంలో లీడింగ్‌ హీరోల జాబితాలోకి చేరిపోయినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

ప్రసన్నవదనం చిత్రంలో పాయల్ రాధాకృష్ణ, రాశీ సింగ్‌, నందు, వివా హర్ష, నితిన్‌ ప్రసన్న, సాయి శ్వేత ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అర్జున్‌ వైకే డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మణికంఠ, ప్రసాద్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజయ్ బల్గానిన్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ప్రవీణ్‌ కుమార్ వీఎస్‌ఎస్‌ దర్శకత్వంలో సుహాస్‌ నటిస్తోన్న శ్రీరంగనీతులు టైటిల్‌ అనౌన్స్ మెంట్‌ పోస్టర్‌ ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో రుహాణీ శర్మ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. విరాజ్‌ అశ్విన్‌, కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం ఫేం కార్తీక్‌ రత్నం కీలక పాత్రలు పోసిస్తున్నారు. సుహాస్‌ మరోవైపు రామ్‌ పసుపులేటి దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Team #PrasannaVadanam is shining bright with great confidence at the Teaser Launch Event! 🤩

A thrilling teaser out now! https://t.co/VYVMzc0M2L@ActorSuhas @payal_radhu @RashiReal_ @ManikantaJS @arjunyk @ReddyPrasadLTC @harshachemud #Nandu @edwardpereji9 @Teju_PRO @LTHcinemas pic.twitter.com/Njf2C1OdOR

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 7, 2024