June 10, 2023 / 03:22 PM IST

ముంబై : స‌హారా ఇండియా వ్య‌వ‌స్థాప‌కుడు, వ్యాపార‌వేత్త సుబ్ర‌తో రాయ్ జీవిత క‌థ ఆధారంగా సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. ఆ ఫిల్మ్‌కు స‌హార‌శ్రీ(Saharasri) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. వివాదాస్ప‌ద ద కేర‌ళ స్టోరీ చిత్రాన్ని తీసిన సుదీప్తో సేన్ ఈ ఫిల్మ్‌ను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. జూన్ ప‌దో తేదీన సుబ్ర‌తో రాయ్‌కు 75 ఏళ్ల నిండుతున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో సందీప్ సింగ్‌, డాక్ట‌ర్ జ‌యంతిలాల్ ప్రొడ్యూస‌ర్లుగా ఈ ఫిల్మీ తీయ‌నున్నారు. భార‌త దేశంలో ఎలా సుబ్ర‌తో రాయ్ ఓ డైన‌మిక్ వ్యాపారిగా మారాడో ఈ చిత్రంలో చూపించ‌నున్నారు. ఈ ఫిల్మ్‌కు క‌త‌ను రిషి వీర‌మ‌ణి అందిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ ఏఆర్ రెహ్మాన్‌. గుల్జార్ సాహిత్యాన్ని అందిస్తున్నారు. వ‌చ్చే ఏడాది ఆరంభంలో షూటింగ్ ప్రారంభంకానున్న‌ది. మ‌హారాష్ట్ర‌, యూపీ, ఢిల్లీ, బీహార్‌, కోల్‌క‌తా, లండ‌న్ న‌గ‌రాల్లో ఈ సినిమాను షూట్ చేయ‌నున్నారు.

SUBRATA ROY BIOPIC ANNOUNCED… ‘THE KERALA STORY’ DIRECTOR SUDIPTO SEN TO DIRECT… On #SubrataRoy’s 75th birthday today, Dr #JayantilalGada and #SandeepSingh announce their first collaboration: A biopic on #SubrataRoy [founder of Sahara India Pariwar], titled #Saharasri…… pic.twitter.com/fTfEqRBIbY

