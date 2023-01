Hunt Trailer | అదే కేసును అర్జున్ పరిష్కరించాలి.. సుధీర్ బాబు హంట్ ట్రైలర్‌

January 18, 2023 / 01:11 PM IST

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి హంట్ (Hunt)‌. మహేశ్ సూరపనేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. భరత్‌ నివాస్‌, శ్రీకాంత్‌ మేక ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్న హంట్‌ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. ఏ కేసునైతే ఆ అర్జున్ మొదలుపెట్టి పరిష్కరించలేకపోయాడో.. అదే కేసును ఇప్పుడు ఈ అర్జున్ పరిష్కరించాలి.. అని శ్రీకాంత్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో సాగే డైలాగ్స్‌ తో మొదలైంది ట్రైలర్‌.

ఆ తర్వాత సుధీర్ బాబు ప్రయాణిస్తున్న కారుకు ప్రమాదం జరుగుతుంది. దీంతో సుధీర్‌బాబు జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోతాడు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ పోలీస్‌ ఆర్యన్‌దేవ్‌ను పట్ట పగలే చంపేశారు. చనిపోయిన ఆర్యన్‌ దేవ్‌ మా అందరికీ చాలా మంచి స్నేహితుడని అంటున్నాడు శ్రీకాంత్‌ . మెమొరీ లాస్‌ అయిన్‌ అర్జున్‌ (సుధీర్ బాబు) ఈ కేసును ఎలా చేధించాడన్న కోణంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతుంది.

ఈ చిత్రాన్ని భ‌వ్య క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై వి.ఆనంద్ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. జిబ్రాన్‌ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. హంట్ చిత్రానికి అరుళ్‌ విన్సెంట్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌. సుధీర్‌బాబు మరోవైపు సెహరీ ఫేం జ్ఞానసాగర్‌ దర్శకత్వంలో హరోం హర చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు మామా మచ్చింద్ర, పుల్లెల గోపిచంద్‌ బయోపిక్‌ ప్రాజెక్టులు కూడా చేస్తున్నాడు.

